NEWS Quelle: bag.admin, 02.03.2020 So können Sie sich schützen In Taschentuch oder Armbeuge husten und niesen. Bei Fieber und Husten zu Hause bleiben. Gründlich Hände waschen. Nur nach telefonischer Anmeldung in Arztpraxis oder Notfallstation. Papiertaschentuch nach Gebrauch in geschlossenen Abfalleimer. Händeschütteln vermeiden.