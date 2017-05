Karin Egli (SVP) heisst die neue, höchste Zürcherin. Der Kantonsrat wählte die 56-Jährige am Montag zur neuen Ratspräsidentin. Mit 148 von 163 gültigen Stimmen erreichte Karin Egli ein sehr gutes Resultat.

Karin Egli sitzt seit April 2011 im Zürcher Kantonsrat. Die Kantonspolizistin hat unter anderem sechs Jahre in ihrer Wohngemeinde Elgg im Gemeinderat politisiert.

Die höchste Zürcherin wird am Montag in Elgg mit einer Feier und einem Apéro auf dem Meisenplatz empfangen. Am Abend folgt ein Bankett.

