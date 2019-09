Der Fall sorgte im Juli 2017 weit über Schaffhausen hinaus für Aufsehen: Ein Mann marschierte mit einer laufenden Motorsäge in die Altstadtfiliale der CSS-Versicherung. Er griff zwei Mitarbeiter an und verletzte sie. Nach zwei Tagen auf der Flucht schnappte ihn die Polizei in Thalwil.

Freiwillig in stationärer Therapie

Nun steht der heute 52-Jährige vor den Schranken des Schaffhauser Kantonsgerichts, angeklagt wegen mehrfacher, versuchter vorsätzlicher Tötung. Zu einem Schuldspruch dürfte es aber kaum kommen. Der Angeklagte befindet sich nämlich im vorzeitigen Massnahmevollzug. Er hat sich also bereits freiwillig in eine stationäre psychiatrische Behandlung begeben. Ein Gutachten kam zum Schluss, dass der Mann an einer paranoiden Schizophrenie leidet und deshalb schuldunfähig sei. Dieser Umstand zweifelt auch die Schaffhauser Staatsanwaltschaft nicht an.

Rechtliche Qualifikation noch offen

Es dürfte also reine Formsache sein, dass die stationäre Massnahme weitergeführt wird, bis er irgendwann vielleicht ein normales Leben führen kann. Vor Gericht geht es mehr oder weniger nur noch um die rechtliche Qualifikation: Wollte der Mann die CSS-Mitarbeiter tatsächlich umbringen, wie es die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage behauptet? Oder bestand diese Absicht gar nicht? So jedenfalls sieht es die Verteidigung. In der Psychiatrie bleiben muss der Täter so oder so.