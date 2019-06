Seit vier Jahren verkehren auf dem Zürcher Münsterhof keine Autos mehr. Seither seien weniger Menschen auf dem Platz in der Zürcher Innenstadt unterwegs, klagen die Ladenbesitzer. Der Platz sei zu wenig attraktiv und im Sommer zu heiss.

Um diesem Trend etwas entgegenzuwirken, finanziert die Stadt Zürich seit zwei Jahren temporäre Kunstprojekte im Sommer: ein polnischer Künstler, der sein Atelier auf dem Münsterhof aufbaute oder ein grosses Sonnensegel, das während einiger Wochen Schatten spendete. Diese Aktionen hätten positive Auswirkungen gehabt, sagt Manuel Wiesendanger, Inhaber eines Haushaltswarengeschäfts auf dem Münsterhof. Die Aktionen hätten den Münsterhof attraktiver gemacht.

Das war phänomenal und hat den Leuten grosse Freude bereitet.

Auch in diesem Jahr will die Stadt Zürich wieder ein Kunstprojekt unterstützen. Das Stadtzürcher Tiefbauamt will noch keine konkreten Informationen zum Projekt nennen. Manuel Wiesendanger weiss aber: es gibt einen Garten auf dem Münsterhof, der für gut drei Wochen bleiben soll. «Der ganze Innenbereich soll begrünt sein», sagt er gegenüber dem «Regionaljournal Zürich Schaffhausen».

Gewerbe will langfristige Lösung

Die Ladenbesitzer auf dem Münsterhof wünschen sich aber eine dauerhafte Aufwertung oder Belebung des Platzes. Sie kämpfen zum Beispiel für fix gepflanzte Bäume. Die Stadt sieht hier aber Probleme. «Die vielen Werkleitungen unter dem Boden machen das Pflanzen von Bäumen schwierig», sagt Evelyne Richiger, Sprecherin des Stadtzürcher Tiefbauamts. Für die Ladenbesitzer ist das letzte Wort aber noch nicht gesprochen. Sie wollen bei der Stadt nun einen konkreten Vorschlag einreichen.