SRF: Weshalb ist es so wichtig, ob ein Wisschenschafter seine Forschung in Zürich-Reckenholz oder im Kanton Freiburg betreibt?

Hans Frei: Wir haben eine vielseitige Landwirtschaft in der Schweiz. Deshalb muss man die klimatischen Einflüsse auch an vielen Standorten prüfen.

Feldversuche soll es nach den Plänen des Bundes weiterhin in allen Gegenden geben. Einfach die Forschung soll im Kanton Freiburg konzentriert werden.

Hans Frei

Der Regensdorfer Landwirt ist seit 2012 Präsident des Zürcher Bauernverbandes. Er bewirtschaftet gemeinsam mit seinem Sohn einen 43 Hektaren grossen Ackerbau- und Milchwirtschaftsbetrieb in Watt.

Erst vor zwei Jahren wurde Agroscope reorganisiert. Nun soll man an den bestehenden Standorten die bestmögliche Forschung für die Gesellschaft realisieren.

Agroscope wendet beinahe 25 Prozent des Budgets für die Miete seiner Räumlichkeiten aus. Ist es da nicht sinnvoll, diese hohen Kosten zu reduzieren und in die Forschung umzuleiten?

Der Bundesrat will sparen. Es ist völlig daneben in der heutigen Zeit, einen solchen Kahlschlag anzuordnen. Diese Forschung muss Resultate bringen, die in der Landwirtschaft umgesetzt werden können.

Gibt es eine Möglichkeit für Kompromisse zwischen dem Bund und den Bauern?

Das ist schwierig. Im Reckenholz in der Stadt Zürich haben wir auch die Möglichkeit, der Bevölkerung zu zeigen, was in der Landwirtschaftsforschung gemacht wird. Das ist ein wichtiger Aspekt. Und auch die Arbeit in Wädenswil ist wichtig. Ich meine, da muss man nicht abbauen, da muss man den Auftrag ausbauen.

