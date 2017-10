Leben im Dolder Waldhaus Wohnungsnot führt zu mehr Zwischennutzungen

Wohnen auf Zeit in einer Wohnung die bald saniert wird, das machen in Zürich immer mehr Leute. So auch im ehemaligen Hotel Waldhaus Dolder am Zürichberg.

Bild in Lightbox öffnen. Im stillgelegten Hotel ist eine Zweizimmer-Wohnung mit Balkon zum Schnäppchenpreis von 800 Franken zu haben. Die Firma Projekt Interim hat sich auf das Vermitteln solcher Wohnungen spezialisiert und schon über 1500 Wohnungen vermittelt. Zusatzinhalt überspringen Heute in «Schweiz aktuell» Mehr dazu sehen Sie in der Sendung «Schweiz aktuell» um 19.00 Uhr auf SRF 1. Im Waldhaus Dolder bedeutet die Zwischennutzung für die Bewohner, dass sie vertraglich dazu verpflichtet sind, die Wohnung ab 2020 wieder zu verlassen, sobald das neue Hotelprojekt startet. Nurdan Yorulmaz, Bewohnerin des dritten Stocks nimmt diese Bedingung gerne in Kauf: «Wo sonst könnte ich mir eine solch traumhafte Aussicht leisten?» Besser Zwischennutzung statt Leerstand Auch die Stadt Zürich befürwortet die zunehmende Zahl von Zwischennutzungen für Wohnen und Gewerbe durch private Anbieter. Stadtrat Daniel Leupi (Grüne) findet, dass dadurch alle Beteiligten profitieren: «Die Stadt Zürich betreibt diese Praxis bei ihren eigenen Liegenschaften schon seit Jahrzehnten.» Dass Firmen wie Projekt Interim von der Wohnungsnot profitieren lässt der Kommunikationsbeauftragte Lukas Amacher nicht gelten: «Wenn man die Alternative zur Zwischennutzung anschaut, dann wäre das der Leerstand.» Ein Leerstand sei sozial viel kritischer als wenn man eine Wohnung zu günstigen Preisen abgebe.

Kai Schubert; Schweiz Aktuell, 19:00 Uhr