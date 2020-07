Das ist eine Premiere. Nicht nur für Zürich, sondern für die ganze Schweiz. Eine Siedlung für ältere Homosexuelle, Lesben und Bisexuelle – Menschen also, die sich selber als «queer» bezeichnen. Angestossen wurde das Projekt vom Verein «queerAltern». Zusammen mit den Pflegezentren der Stadt Zürich entsteht nun Wohn- und Lebensraum für ältere Angehörige der LGBTI*-Gemeinschaft.

Grosses Wohlwollen der Stadt Zürich

Barbara Bosshard vom Verein «queerAltern» war sichtlich berührt bei der Präsentation des Projekts. Sie hat sich seit Jahren dafür eingesetzt. «Es war grandios zu sehen, dass ihre Anliegen angekommen seien.», sagte Bosshard an der Medienkonferenz.

Es hat mich berührt zu sehen, mit wie viel Wohlwollen die Stadt Zürich dem Projekt begegnete.

Gerade im Alter seien sie eine Gruppierung, die besonders verletzbar ist. Wenn wir zusammen sind, macht uns das viel stärker, so Bosshard weiter. Diese Wohnungen sollen helfen, dass sich Homosexuelle im Alter nicht mehr verstecken müssen, aus Angst vor Anfeindungen.

Selbstständiges Wohnen und 24-Stunden-Pflege

In der Siedlung Espenhof in Albisrieden soll der nördliche Teil abgerissen werden. In drei Wohnhäusern werden bis 2025 rund 135 Wohungen erstellt. Eines dieser Häuser wird für das Projekt «queerWohnen» zur Verfügung stehen.

Geplant sind Wohnungen, in denen ältere Menschen selbstständig wohnen können. Wenn nötig, können sie später auch Unterstützung bekommen – bis hin zur stationären Pflege in Wohngruppen.

Die Alterswohnungen erlaubten es den Bewohnerinnen und Bewohnern, in einer «vorurteilsfreien Gemeinschaft» älter zu werden, hiess es an der Medienkonferenz der Stadt Zürich, der «Stiftung Alterswohungen der Stadt Zürich» und von «queerAltern».

Für Angehörige der LGBTI*-Community sind rund zwanzig Wohnungen und 24 Plätze in den Pflegewohngruppen vorgesehen. Stadtrat Andreas Hauri betonte weiter, dass das Projekt der Altersstrategie 2035 entspreche. So würden Angebote erstellt für unterschiedliche Lebensformen im Alter. Und das Projekt erlaube fliessende Übergänge zwischen selbstständigem Wohnen und Vollzeitpflege mit Unterstützung rund um die Uhr.