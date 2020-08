Mit der Maske in die Disco?

Die Haltung des Zürcher Regierungsrats ist klar: Seine neue Covid-Verordnung lässt keinen Interpretationsspielraum zu. Regierungssprecher Andreas Melchior: «Die Verordnung definiert Clubs, Bars, Tanzlokale und Discos ausdrücklich als Gastronomiebetriebe.» Für diese gelten – anders als für Veranstaltungen – seit Donnerstag eine Beschränkung von 100 Personen in Innenräumen und insgesamt 300 Personen, wenn das Lokal über einen Aussenbereich verfügt. «Diese Vorgabe kann mit einer Maskenpflicht nicht umgangen werden», hält der Regierungssprecher fest.

Wenn Veranstaltung und Clubabend nicht dasselbe sind

Doch die Zürcher Bar und Clubkommission als Sprachrohr des Zürcher Nachtlebens will davon nichts wissen. Ihr Präsident, Marc Blickenstorfer, von Haus aus Jurist, bleibt auf Nachfrage bei der bisherigen Auffassung der Kommission. «Wir lesen die Verordnung anders und können nicht nachvollziehen, weshalb bei einer Tanzveranstaltungen andere Regeln gelten sollen als an einem Clubabend.»

Die Kommission hält deshalb an ihrer Empfehlung an Bar- und Clubbetreiber fest, eine Maskenpflicht durchzusetzen und im Gegenzug mehr Gäste willkommen zu heissen. Ob die Clubs am Wochenende auf Konfrontation gehen, ist offen. «Wir hoffen, dass das keine Folgen für die Betreiber haben würde», sagt Blickenstorfer. Es sei vielmehr eine Chance für die Clubs herauszufinden, wie gut Partygänger eine Maskenpflicht akzeptieren würden.

Stadtpolizei Zürich will Verordnung strikt durchsetzen

In der Stadt Zürich will die Polizei die neue Verordnung jedoch ganz im Sinne des Regierungsrats durchsetzen, wie Mediensprecher Marco Cortesi auf Anfrage sagt: «Sollte die Stadtpolizei bei einer Kontrolle feststellen, dass beispielsweise zu viele Leute in einem Club sind, wird sie das Gespräch suchen und den Betreiber verzeigen.» Eine Verzeigung kann eine Busse von bis zu 10'000 Franken nach sich ziehen. Im Extremfall könnte auch ein Club geschlossen werden. Eine Schliessung müsste jedoch von der Gesundheitsdirektion oder dem Arbeitsamt verfügt werden.

Die Bar und Clubkommission scheint jedoch entschlossen, ihre Möglichkeiten auszureizen. Denn für sie gehe es um die Existenz, sagt Präsident Marc Blickenstorfer: «Wenn sich die Clubs an die Auslegeordnung des Kantons halten, können sie wirtschaftlich nicht überleben.»