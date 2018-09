Legende: Audio Sauberkeit, Sauberkeit, Sauberkeit! Zu Besuch in der Kantonsapotheke in Schlieren abspielen. Laufzeit 08:45 Minuten.

Sauberkeit, Sauberkeit, Sauberkeit! Zu Besuch in der Kantonsapotheke in Schlieren

In die Laborräume der Kantonsapotheke Zürich (KAZ) kommt man nicht einfach so. Schon gar nicht in Strassenkleidung. Zuerst müssen die Hände desinfiziert, die Schuhe abgedeckt und ein weisser Labormantel angezogen werden. Dann folgt der nächste Schritt: Der Gang durch eine Luftschleuse. Willkommen in der Reinhaltezone 1!

Legende: Die Kantonsapotheke Zürich produziert selbst Arzneimittel, die auf dem freien Markt nicht oder nicht mehr erhältlich sind. Seltene Krebsmedikamente oder eine Crème für nur einen Patienten gehören auch dazu. SRF

Hier muss alles supersteril sein. Allein eine Stunde brauchen die Angestellten, bis sie umgezogen sind. Eingepackt in einen Schutzanzug arbeiten sie an Laborgeräten mit Gummihandschuhen und einer Atemmaske im Gesicht. Schmuck und Uhren sind aus hygienischen Gründen verboten. Die Reinheit, die ein Medikament braucht, sei eine der höchsten Anforderungen beim Produzieren, erklärt Heinz Obertüfer, der fachtechnische Leiter der KAZ.

Der Mensch ist eine Dreckschleuder. Deswegen darf er nur kontrolliert hier rein.

Hier im Labor wird unter anderem Zytostatika Krebstherapie hergestellt. Über 70'000 individuelle Rezepturen hat die KAZ letztes Jahr produziert, über 37'000 individuelle Krebstherapien.

Acht Lieferungen pro Tag

Unten im Erdgeschoss herrscht auf der Laderampe Hochbetrieb. Grüne Kisten, gefüllt mit Arzneimitteln für die Spitäler, werden auf Rollpaletten in Lastwagen verladen.

Legende: Durchschnittlich sieben Tonnen Arzneimittel liefert die Kantonsapotheke Zürich täglich aus. Dies entspricht einem Liefervolumen von über 70 m³. SRF

Rund 4'000 Medikamente führt die KAZ an Lager. Acht Mal täglich werden sie ausgeliefert, vor allem ans Universitätsspital Zürich und an das Kantonsspital Winterthur. Auch verschiedene regionale Spitäler erhalten von hier aus ihre Medikamente, allerdings nicht die Stadtzürcher Spitäler.

Von der Planung zum Vollbetrieb - in vier Jahren

Die Kantonsapotheke Zürich wurde 1809 als «kantonale Armenapotheke» gegründet. Bisher war die Kantonsapotheke auf vier Standorte in Zürich und Winterthur verstreut. Ihr Grundauftrag ist sicherzustellen, dass die Kantonsbevölkerung mit Heilmitteln versorgt ist. Zurzeit ist sie noch ein Amt der Gesundheitsdirektion, das aber 2019 eine eigenständige AG werden soll. Vor vier Jahren fällte der Zürcher Regierungsrat den Entscheid, einen Neubau in Schlieren zu bauen. In wenigen Wochen soll die KAZ in Schlieren ihren Vollbetrieb aufnehmen können. Dazu findet der Zürcher Regierungsrat Thomas Heiniger (FDP) nur zwei Worte: «Eine Meisterleistung.»