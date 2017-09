Die neue Fähre «Meilen» ersetzt das Schiff gleichen Namens, welches nun in den Ruhestand geht.

Seit Anfang August lernt die neue Zürichsee-Fähre schwimmen. Sie musste zuerst mehrere Tests und Prüfungen bestehen. Schliesslich gab das Bundesamt für Verkehr grünes Licht. Heute ist es so weit. Das neue Flaggschiff der Zürichsee-Fähren sticht in See.

Getauft wird die neue Fähre auf den Namen «Meilen». Bereits das alte Schiff von 1979 heisst so. Es geht in den wohverdienten Ruhestand.

Die Zahlen zur neuen Fähre Länge

60 Meter – damit ist die neue Fähre das längste Schiff auf dem Zürichsee.

Kapazität

Die neue Fähre kann circa 50 Fahrzeuge transportieren. 6 mehr als die anderen Zürichsee-Fähren

Kosten Rund 10 Millionen Franken

Gebaut In Linz (Österreich). Zusammengesetzt in der Werft Wollishofen.



Am Samstag können sich Interessierte auf Gratis-Rundfahrten ein Bild vom neuen Schiff machen. Weitere Infos zum «Fährenfest» gibt es hier.