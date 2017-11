Die Zürcher Kantonsregierung hat sich mit zwei Jahren Verspätung für den Standort entschieden. Horgen geht leer aus.

Das Wichtigste in Kürze

Die neue Kantonsschule wird in Au-Wädenswil gebaut.

Die Zürcher Regierung will dort für 19,8 Millionen Franken ein Grundstück kaufen.

Die Kantonsschule Wädenswil soll Platz für 1000 Schülerinnen und Schüler bieten – mit Ausbaumöglichkeit auf 1500.

Ein Provisorium für 500 Schülerinnen und Schüler soll im Sommer 2020 den Betreib aufnehmen.

Neben Wädenswil war am Schluss noch Horgen als Standort im Rennen.

Am linken Zürichseeufer gibt es bisher keine Kantonsschule. Die Kinder mussten in die Stadt Zürich pendeln. 1600 Schülerinnen und Schüler machen das heute jeden Tag. Seit Jahren hat die Zürcher Kantonsregierung daher einen Standort für die neue Kantonsschule am linken Zürichseeufer gesucht. Mit zwei Jahren Verspätung hat sie sich nun entschieden: für Wädenswil und gegen Horgen.

« Regierungsrätin Steiner persönlich hat mich mitten in einer Sitzung angerufen und mir den Entscheid mitgeteilt. » Philipp Kutter

Stadtpräsident Wädenswil

Der Wädenswiler Stadtpräsident Philipp Kutter freut sich über den Zuschlag der Regierung. Wädenswil sei der ideale Standort für die neue Mittelschule, sagt er. Das Grundstück sei gut an den öffentlichen Verkehr angeschlossen, gross genug und flexibel bebaubar.