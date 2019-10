Die SBB bauen ein neues Hochhaus mit 12'000 Quadratmetern Bürofläche gleich beim Bahnhof Zürich-Oerlikon.

Der 80 Meter hohe Franklinturm wird künftig mit dem bereits erstellten Andreasturm die Skyline von Zürichs Norden prägen.

Wegen dem aktuellen Überangebot an Büroflächen sind erst zwei der 21 Stockwerke vermietet.

Weil es harzte mit der Vermietung der Büroflächen, verschoben die SBB den Spatenstich für den Franklinturm um zwei Jahre. Nun startet der Bau des Hochhauses, kurz bevor die Baubewilligung abgelaufen ist.

Jedoch sind erst 10 Prozent der Fläche vermietet. Weil es so viel leere Büroflächen gibt in Zürich-Nord, ist die Nachfrage tief. Die SBB hoffen, dass sich das ändert, bis der Turm 2022 fertig ist.

«Wir mussten im nahegelegenen Andreasturm bereits Mieter abweisen. Und die Lage direkt am Bahnhof ist sehr attraktiv», sagt SBB-Immobilienentwicklerin Susanne Zenker zum «Regionaljournal».

Mit dem Franklinturm will die SBB das Areal am Bahnhof Oerlikon aufwerten. In seinem Sockel soll es Läden und Restaurants geben. Rund 96 Millionen Franken investieren die SBB in das Projekt.

Das Areal gleich an den Bahngleisen wurde während Jahren als Park- und Bauplatz verwendet. Nach Fertigstellung der SBB-Durchmesserlinie und der grossen Personenunterführung beim Bahnhof Oerlikon wurde es frei und kann bebaut werden.