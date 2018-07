Ein Hirtenbrief des Bischofs sorgt für Unmut in Zürich

Kritik am Kurs des Churer Bischofs kommt immer wieder auf. Hier eine Aufnahme aus dem Jahr 2014.

Es gehe darum, die «Heiligkeit der Familie» zu schützen, steht in einer Mitteilung des Bischofs von Chur. Die Katholikinnen und Katholiken solle deshalb auf Verhütungsmittel verzichten. Stattdessen sollen sie Familienplanung betreiben durch «natürliche Empfängnisregelung» – also Enthaltsamkeit in der fruchtbaren Phase der Frau.

Solche Aussagen sind nicht mehr zeitgemäss.

In Zürich stossen diese Aussagen auf wenig Verständnis. Synodalratspräsidentin Franziska Driessen-Reding findet die Worte des Bischofs unzeitgemäss: «Wir hier in Zürich leben anders. Ich hätte mir gewünscht, dass der Bischof den Gläubigen zutraut, dass sie verantwortungsvoll mit ihrer Sexualität umgehen können.»

«Ja, Zürcherinnen und Zürcher sollen verhüten»

Weiter kritisiert Driessen-Reding das Frauenbild, das der Churer Bischof in seiner Schrift zeichnet: «Es geht im Text primär um den Mann. Die Frau wird zum Objekt degradiert.» Diese Haltung sei antiquiert. Und Franziska Driessen-Reding widerspricht der Botschaft aus Chur offen: «Ja, in Zürich sollen Katholikinnen und Katholiken verhüten dürfen. Wir leben das Leben, wie es ist.»

Es geht um ein Grundprinzip, nicht um die Lebensrealität der Menschen.

In Chur reagiert man auf die Worte aus Zürich relativ gelassen. Es sei Bischof Huonder darum gegangen, auf ein Grundprinzip hinzuweisen.

Ihm sei klar, dass diese reine Lehre nicht der Lebenswelt der Zürcherinnen und Zürcher entspreche, sagt der Bistumssprecher Guiseppe Gracia auf Anfrage: «Wir wollen nicht sagen, es ist furchtbar, wenn sich jemand nicht daran hält. Aber es ist die Aufgabe des Bischofs, auf eine Grundhaltung der Kirche aufmerksam zu machen.»

Die theologische Lehre aus Chur und die Lebenswelt in Zürich: Im Nachgang des Hirtenbriefs zeigt sich einmal mehr der Graben innerhalb der Katholiken im Bistum.