Regierungsrat ist gegen die Verbotsinitiative, verlangt jedoch einen Gegenvorschlag, der inhaltlich in die gleiche Richtung zielt.

Zürcher Regierung will Burkas schweizweit verbieten

Gesichtsschleier sollen in der Schweiz verboten werden, fordert die Zürcher Regierung.

Der Regierungsrat spricht sich gegen die nationale Initiative «Ja zum Verhüllungsverbot» aus. Dies jedoch vor allem aus formalen Gründen, wie es in einem Beschluss heisst. Die Initiative aus Kreisen der SVP würde eine Änderung der Verfassung bewirken. Dies lehnt der Regierungsrat ab, da die Verfassung die Grundrechte regle.

Auch der Gegenvorschlag des Bundesrates, der beispielsweise Burkaträgerinnen verpflichtet, ihren Gesichtsschleier für Identifizierungen abzulegen, stösst bei der Zürcher Regierung ebenfalls auf Widerstand. Dieser Gegenvorschlag bringe «keinen Mehrwert».

Dennoch will es der Regierungsrat nicht bei der heutigen Regelung bewenden lassen. Er fordert - wie die Initiative - eine Pflicht, das Gesicht zu zeigen. «In einer liberalen Gesellschaft», heisst es im Bericht der Regierung weiter, «können Vollverhüllungen im öffentlichen Raum nicht hingenommen werden». Deshalb fordert die Zürcher Regierung, dass der Bundesrat einen neuen Vorschlag für ein Verhüllungsverbot ausarbeitet. Das soll jedoch nicht in der Verfassung, sondern in einem Gesetz geschehen.

Diese Forderung schickte der Regierungsrat im Rahmen der Vernehmlassung nach Bern. Ob und in welcher Form der Zürcher Vorschlag dort Gehör findet, ist noch ungewiss.

Keine Regelung für Hooligans

Im Gegensatz zur Initiative verzichtet der Vorschlag des Regierungsrats darauf, das Verhüllungsverbot ausdrücklich auch für Hooligans vorzuschreiben. Das sei nicht nötig, weil entsprechende Gesetze schon heute existierten.