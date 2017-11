Was Regierung und Parlament abgesegnet haben, bestätigt nun auch das Bundesgericht.

In Zukunft können die Zürcherinnen und Zürcher immer darüber abstimmen, wenn an den Pisten des Flughafens etwas verändert werden soll – konkret, wenn der Flughafen die Pisten verlängern will.

Bisher war es so, dass ein entsprechendes Projekt vom Tisch war, sobald das Kantonsparlament Nein dazu gesagt hatte. Die Zürcher Verfassung sieht bei einem Nein keine Möglichkeit vor, eine Volksabstimmung durchzuführen.

Die kantonale Initiative «Pistenveränderungen vors Volk!» wollte für den Flughafen eine Spezialregelung erreichen. Auch bei einem Nein des Kantonsrates zu Pistenverlängerungen soll die Zürcher Bevölkerung abstimmen können. Regierung und Parlament haben dieser Initiative bereits zugestimmt.

Der Segen des Bundesgerichtes

Das Bundesgericht hat diese Regelung nun abgesegnet. Es hat eine Beschwerde der flughafenkritischen Grünen und der Alternativen Liste abgelehnt. Die Beschwerde wurde schlicht zu spät eingereicht.

Trotzdem hat sich das Bundesgericht noch inhaltlich geäussert. Die Zürcher Kantonsverfassung sage nämlich nicht ausdrücklich, ein Referendum – und damit eine Abstimmungen – seien nur bei einem Ja des Kantonsrates möglich. Auch wenn die Beschwerde rechtzeitig eingereicht worden wäre, hätte das Bundesgericht sie also abgelehnt.