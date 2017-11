Das sagt die Anklage:

Der 25-jährige Angeklagte soll im Herbst 2016 in einem Freitagsgebet gepredigt haben, man solle Muslime, die nicht in Gemeinschaft beten, verleumden und in ihren Häusern verbrennen.

Ausserdem soll er gewalttätige Propaganda-Bilder verbreitet und auf Facebook ein Video geteilt und geliked haben.

Der Angeklagte war während seiner Zeit als Imam zudem Asylsuchender. Er hätte also gar nicht gegen Bezahlung arbeiten dürfen. Sein Asylgesuch wurde mittlerweile abgelehnt.

Die Staatsanwaltschaft fordert deshalb eine Freiheitsstrafe von 18 Monaten bedingt. Zudem soll der Imam für 15 Jahre des Landes verwiesen werden.

Das sagt der Angeklagte:

Der 25-Jährige bestritt am Donnerstagmorgen vor dem Winterthurer Bezirksgericht, dass er in der An-Nur Moschee Imam gewesen sei. Er spreche zu schlecht Arabisch, um den Koran inhaltlich zu verstehen.

Der Angeklagte gibt aber zu, das umstrittene Freitagsgebet gehalten zu haben. Er habe den Text aus dem Internet zusammen gesucht.

Bei den brutalen Propaganda-Aufnahmen, die er auf Facebook geliked und geteilt haben soll, verstrickte sich der Beschuldigte in Widersprüche. Zu den Fotos von abgetrennten Gliedmassen, die auf seinem Handy waren, wollte er dann gar nichts mehr sagen.

Zur Zeit hält der Staatsanwalt sein Plädoyer. Am Nachmittag folgen die Ausführungen der Verteidigung. Ob am Donnerstag ein Urteil gefällt wird, ist noch offen.

Die Vorgeschichte:

Im Dezember 2014 geriet die An-Nur Moschee in Winterthur erstmals in die Schlagzeilen, weil jugendliche Dschihad-Reisende angeblich dort radikalisiert wurden.

Im Herbst 2016 durchsuchte die Polizei in einer Razzia die An-Nur-Moschee. Zehn Personen wurden verhaftet.

Die Radikalisierungsvorwürfe und die Razzia führten dazu, dass die Moschee geschlossen wurde. Der Verein löste sich im Juni 2017 auf.