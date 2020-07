Im Kanton Zürich sollen vier Frauen eine 21-jährige Kollegin stundenlang gequält, erniedrigt und sexuell genötigt haben.

Der Grund: Das Opfer habe eine der Frauen bei den Behörden als schlechte Mutter angeschwärzt.

Heute wird das Urteil am Bezirksgericht in Bülach erwartet.

Die vier Angeklagten – alle zwischen 20 und 30 Jahre alt – sagen, sie hätten die Frau nur zur Rede stellen wollen. Der Staatsanwalt fordert für alle vier Beschuldigten eine Freiheitsstrafe von bis zu 56 Monaten, die Verteidiger milde Strafen oder sogar einen Freispruch.

Die Tat fand im März 2019 statt. Die mutmasslichen Täterinnen sollen das Opfer am Abend auf einen Parkplatz in Kloten ZH gelockt und in ein Auto gepackt haben. Während der ganzen Nacht soll die Frau in einem Waldstück und später in der Wohnung einer Angeklagten gequält worden sein.