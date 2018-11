Das Zürcher Obergericht bestätigt vollumfänglich das Urteil des Zürcher Bezirksgerichts.

Der ehmalige Vorbeter der Winterthurer An'Nur Moschee wird zu einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten und zehn Jahre Landesverweis verurteilt.

Der Verteidiger hatte einen Freispruch gefordert.

Der heute 26-jährige Mann hatte im Oktober 2016 in einer seiner Predigten zu Mord an Gläubigen aufgerufen, die nicht in der Gemeinschaft beten. In den sozialen Medien verbreitete er zudem Bilder von IS-Gräueltaten.

Predigt aus dem Internet

Der Verteidiger hatte argumentiert, sein Mandant habe die Predigt aus Textbausteinen im Internet zusammengestellt und selbst keine vertieften Kenntnisse des Korans. Der Angeklagte selbst verweigerte am Prozess sämtliche Aussagen. Er habe den Behörden alles erzählt, es gebe nichts mehr zu sagen. Der Mann befindet sich seit dem Urteil des Bezirksgerichts in Ausschaffungshaft im Zürcher Flughafengefängnis. Er kann das Urteil noch ans Bundesgericht weiterziehen.