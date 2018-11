Die Universität siegte in den Kategorien Studenten und Professoren, die ETH setzte sich durch bei den Studentinnen und den Alumni.

Rund viertausend Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten das Rennen am Limmat-Ufer.

Es war die 67. Austragung der «Ruderregatta UNI-POLY».

Legende: zvg (ASVZ/Marc Weiler Photography)

Bei idealem Ruderwetter haben sich die beiden Hochschulen zu ihrer traditionellen Regatta getroffen. Der Anlass lockte tausende Zuschauer an den Streckenrand, sagt Silvana Ulber, Mediensprecherin des ASVZ, der diesen Anlass organisiert.

In vier Kategorien haben sich die ETH und die Universität in Achterbooten gemessen. Je zwei Rennen konnten die Hochschulen für sich entscheiden. Damit endet das Duell am Ende unentschieden.

ETH liegt im historischen Vergleich vorne

Das Traditionsrennen zwischen den beiden Zürcher Hochschulen findet seit 1945 statt. Vorbild für die Regatta ist der Ruderwettbewerb der beiden britischen Universitäten Cambridge und Stanford auf der Themse.

In der ältesten Kategorie, jene der Studenten, führt die ETH nach der diesjährigen Austragung mit 39 zu 26 Siegen gegenüber der Universität. Seit dem Jahr 2001 nehmen auch Studentinnen teil, in dieser Kategorie haben die ETH-Rudererinnen mit 15 zu 2 Siegen ebenfalls die Nase vorn.