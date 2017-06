Vier von zehn Poststellen im Kanton Schaffhausen stehen vor der Schliessung. Die Bevölkerung lässt sich das aber nicht gefallen.

Die Post will schweizweit in nächster Zeit 600 Filialen schliessen. Die Post will dadurch eine Menge Geld sparen und auf die veränderten Bedürfnisse der Kunden reagieren. Ersatzlose Schliessungen soll es keine geben: Die Post favorisiere Umwandlungen in Post-Agenturen, kündigte sie an.

Im Kanton Schaffhausen ist fast die Hälfte aller Poststellen gefährdet. Vier von zehn Poststellen sollen verschwinden. Entsprechend gross ist auch der Widerstand. Die Schaffhauser SP hat bereits eine Petition eingereicht, die Grünliberalen ein Postulat. Die Schaffhauser Regierung soll sich bei der Post gegen die Schliessungen wehren.

« Wir müssen uns wehren und ein Zeichen setzen. » Christian Ulmer

SP Schaffhausen

Seit vier Jahren finde ein wahnsinnig schneller, systematischer Abbau der Poststellen statt, sagt Christian Ulmer von der Schaffhauser SP. Dies müsse unbedingt verhindert werden. Wie die SP sieht dies auch eine Gruppe von Polit-Aktivisten. Nächste Woche startet deshalb schon die nächste Unterschriftensammlung.

Ziel des neuen Vorstosses ist es, dass der Kanton Schaffhausen in Bern eine Standesinitiative einreicht. Verlangt wird ein fünfjähriges Moratorium gegen die Schliessung von Poststellen.