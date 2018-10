Die Anzahl der Sozialhilfefälle hat 2017 in der Schweiz mit durchschnittlich 1,6 Prozent weniger stark zugenommen als in den Vorjahren. Dies hat die Städteinitiative Sozialpolitik an einer Medienkonferenz in Bern bekannt gegeben. In fünf Deutschschweizer Städten, darunter auch Schlieren, hat die Fallzahl sogar abgenommen, in Wädenswil hat sie stagniert. Weiter zugenommen haben die Fallzahlen unter anderem in Winterthur, Uster und Schaffhausen.