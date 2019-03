Legende:

Ernst Stocker sitzt seit 2010 für die SVP in der Zürcher Regierung. Damals wurde er in einer Ersatzwahl für Rita Fuhrer in die Regierung gewählt und ist heute unter den wieder Kandidierenden der Amtsälteste. 2015 wechselte er von der Volkswirschafts- in die Finanzdirektion.

ZVG