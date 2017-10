Schutzengel am Stadelhofen

Ein Kinderwagen stürzte samt Baby aufs Gleis beim Bahnhof Stadelhofen. Passanten konnten das kleine Mädchen retten.

Es sind Szenen wie aus einem Alptraum: Während die Mutter am Automaten ein Ticket löst, rollt der neben ihr stehende Kinderwagen plötzlich weg und aufs Gleis hinunter.

Passiert ist es kurz vor Mittag am Bahnhof Stadelhofen. Mehrere Passanten hätten sofort reagiert und den Kinderwagen mit dem vier Monate alten Baby zurück aufs Perron gezogen, schreibt die Stadtpolizei Zürich. Keine Minute zu früh, kaum war das Kind in Sicherheit, fuhr bereits der nächste Zug in den Bahnhof ein.

Das Baby blieb beim Sturz unverletzt, die erleichterte Mutter konnte das Kind umgehend wieder in die Arme schliessen.