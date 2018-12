Astra stellt am Autobahnende wieder Betonelemente auf

Legende: Audio Die Kantonpolizei Zürich will am Autobahstummel rasch Verbesserungen sehen. abspielen. Laufzeit 02:21 Minuten.

Solche Betonelemente hatte das Bundesamt für Strassen (Astra) schon nach dem letzten Unglück im Februar 2016 aufgestellt. Damals durchbrach ein Lastwagen die Begrenzung und stürzte in die Sihl. Der Fahrer überlebte das Unglück mit zwei gebrochenen Beinen.

Legende: 2016 hielt die Begrenzung des Autobahnstummels dem Aufprall des Lastwagens nicht stand. Keystone

Nun werden erneut zwei versetzte Reihen aus so genannten Triblock-Elementen aufgestellt. Sie sollen so angeordnet werden, dass Rettungs- und Räumungsfahrzeuge den Raum dahinter weiterhin für Wendemanöver nutzen können, teilt das Astra mit. Die Betonelemente sollen zusätzlich mit vier nach rechts weisenden schwarz-weissen Kurvenpfeilen ergänzt werden.

Legende: Schon nach dem Unglück 2016 wurde der Stummel der A3 mit Betonelementen abgesperrt, zeigt ein älteres Satelitenbild. Google Maps

Damit erfüllt das Astra eine Forderung der Zürcher Kantonspolizei. Diese hatte das Astra in einem Brief aufgefordert, die Situation am Autobahnende rasch zu verbessern, bestätigt Urs Grob, Sprecher der Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich, eine Meldung des «Tagesanzeigers».

Das Astra will rasch handeln

Die Betonelemente und Pfeile sollen noch am Dienstag aufgestellt werden. Es sei eine temporäre Massnahme. Die Blöcke und Pfeile sollen mindestens so lange stehen bleiben, bis die Begrenzungsmauer am Ende der Brücke wieder instandgesetzt ist, schreibt das Astra. Sie wurde durch den Aufprall des Reisecars teilweise beschädigt.

Ob die Blöcke nach Abschluss dieser Arbeiten stehen bleiben, will das Astra später entscheiden, wenn die detaillierte Unfallanalyse vorliegt. Wenn die Analyse zeigt, dass die Massnahmen notwendig sind und sich auch im Betrieb bewähren, könne diese provisorische in eine definitive Lösung überführt werden, heisst es in der Mitteilung.