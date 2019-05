Diese App ist noch nicht in Fahrt

Vor einem Jahr führte der Zürcher Verkehrsverbund auf seiner App die Check-In-Funktion ein: Wer sich für diese Dienstleistung angemeldet hatte, musste von Hand ein- und beim Aussteigen wieder auschecken. Das hätten viele Leute gemacht sagt die ZVV-Mediensprecherin Selina Beyeler: «Im ersten Jahr wurden 300'000 Tickets verkauft. Das ist eine sehr erfreuliche Bilanz.»

Vermeintlicher Erfolg

300'000 Tickets klingt nach viel, aber das ist insgesamt nur 1 Prozent von allen verkauften Tickets im Zürcher Verkehrsverbund. Und nur ein Bruchteil von allen verkauften digitalen Tickets. Denn E-Tickets kann man auch noch anders kaufen: Via ZVV- oder SBB-App, im Webshop oder per SMS.

Im Vergleich ist also das Check-In-Ticket noch nicht angekommen bei den Kunden. Selina Beyeler betont aber, dass die Check-In-Ticketverkäufe laufend zunehmen würden und dass der ZVV mit weiteren Zuwächsen rechnen würde, zur Zeit laufe erst eine Testphase.

Die Testphase läuft seit einem Jahr und geht noch bis Ende dieses Jahres. Damit erklärt der ZVV auch die technischen Probleme: «Natürlich gibt es wie bei den meisten Neuerungen noch einige Kinderkrankheiten. So funktioniert die Ortung in den Tiefbahnhöfen noch nicht so ganz. Oder auch die Erinnerungsfunktion beim Check-Out müsste noch verbessert werden.» Wer nämlich nicht auscheckt, kann plötzlich mehr bezahlen, als er denkt.

Andere Lösung ist möglich

Dabei gibt es ein Produkt, bei dem dieser Fehler nicht passiert. Bei der SOB – der Schweizerischen Südostbahn – muss der Fahrgast nichts selbst aktivieren. Alle Züge sind mit Bluetooth ausgerüstet und erkennen selbst, wann ein Fahrgast einsteigt und wieder aussteigt. Das bedeutet aber auch: Alle Züge – oder auch alle Busse und Trams – müssen umgerüstet werden. Dazu heisst es beim ZVV: Da sei im Moment nicht geplant. Man arbeite weiter mit der Check-In-Funktion und ziehe dann Ende Jahr wieder Bilanz.