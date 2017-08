In der Stadt Zürich werden immer weniger Wohnungen mit Öl geheizt. Zum ersten Mal seit fast 30 Jahren hat das statistische Amt Daten zur Heizart erhoben.

Rund die Hälfte der 220 000 Wohnungen in der Stadt Zürich wird heute durch Gas beheizt. Und in rund einem Viertel der Wohnungen setzt man gegenwärtig auf erneuerbare Energieträger.

Heizungsarten in der Stadt Zürich

1990 2000 2017 (30.6)

Heizöl

129 800

108 400

60 000

Gas 42 800

70 000

110 100

Holz 1800 1000 2100 Umgebungswärme

(Wärmepumpe)

200 800 13 200 Fernwärme 10 400

15 200

34 800

Andere 1300

1100 700

Der Heizölanteil ist in allen Quartieren in der Stadt Zürich rückläufig. Besonders niedrig ist er in der Altstadt sowie in den Quartieren Escher Wyss und Saatlen, wo der Fernwärmeanteil am höchsten ist. Am Stadtrand ist Heizöl tendenziell noch stärker verbreitet, besonders in Witikon und Leimbach mit rund 40 Prozent.

In den Kantonen Zürich und Schaffhausen werden 24 Prozent, also ein Viertel der Gebäude umweltfreundlich geheizt. Dies ist im schweizweiten Vergleich ein durchschnittlicher Wert, zeigte eine Analyse von «SRF Data» im Frühling 2017. Andere Regionen, besonders die ländlichen Kantone, schneiden deutlich besser ab als Zürich und Schaffhausen.