Das Staatssekretariat für Migration will auf dem Duttweiler-Areal in Zürich-West ein Bundesasylzentrum für 360 Asylsuchende betreiben. Der Neubau soll das bisherige, im Testbetrieb laufende Zentrum Juch ersetzen. Mit dem Bau wird frühestens 2018 begonnen. Der Bezug ist per Herbst 2019 geplant.

Hängig ist noch eine Einsprache von Anwohnerinnen und Anwohnern gegen die Baubewilligung. Der Gemeinderat und die Stadtzürcher Stimmberechtigten müssen zudem noch über einen Objektkredit von 24,5 Millionen Franken abstimmen. Diese Kosten werden dann vom Bund über die Miete abgegolten.

Der Bund mietet das Bundesasylzentrum für mindestens 15 Jahre von der Stadt. Die Betriebsdauer kann zweimal um je fünf Jahre verlängert werden, so dass die maximale Betriebsdauer 25 Jahre beträgt.