Yvonne Beutler (*1973) absolvierte das Wirtschaftsgymnasium in Winterthur mit Austauschjahr in Australien. Nach dem Jus-Studium war sie unter anderem als Anwaltssekretärin und Redaktorin beim Schweizer Fernsehen tätig. Mit 30 Jahren wurde sie Friedensrichterin in Winterthur. Beutler ist verheiratet und seit 2006 Mutter eines Sohnes.

Der SP trat Yvonne Beutler bereits mit 18 Jahren bei. Sie engagierte sich im Vorstand der SP Räterschen und der Geschäftsleitung SP Bezirk Winterthur. 1998 wurde sie Mitglied des Grossen Gemeinderats der Stadt Winterthur.

Den Sprung in den Winterthurer Stadtrat schaffte Beutler 2012. SP-Stadtpräsident Ernst Wohlwend und FDP-Stadträtin Verena Gick hatten zuvor ihren Rücktritt erklärt. Beutler trat im Kampf ums Stadtpräsidium gegen den damaligen Stadtrat Michael Künzle von der CVP an und unterlag ihm. In den Stadtrat wurde Beutler aber problemlos gewählt. Als Winterthurer Stadträtin führt sie seither das Finanzdepartement.