Stadtpräsident Michael Künzle erhält doch noch Konkurrenz: SP und Grüne wollen Christa Meier ins Rennen schicken.

Noch im August hatte die SP entschieden, dass sie das Stadtpräsidium nicht angreifen will. Nun also die Kehrtwende: Die Parteileitungen von SP und Grünen möchten mit Christa Meier ins Rennen um das Präsidium steigen.

Als Begründung für diesen Meinungswechsel führen SP und Grüne «Entscheide in den vergangenen Wochen» an. Als Beispiel nennt die Linke die Wohnbaustrategie. Der Gesamtstadtrat möchte künftig mehr teure Wohnungen in Winterthur. Das ziele «an den Bedürfnissen der Bevölkerung vorbei». Und zeige: Es braucht eine linke Kandidatin fürs Stadtpräsidium.

Mit Präsidiumsschwung in den Stadtrat

Dabei setzen SP und Grüne allerdings nicht auf einen der drei aktuellen Stadträte: Weder die Finanzvorsteherin Yvonne Beutler (SP) noch Sozialvorstand Nicolas Galladé (SP) oder Schulstadtrat Jürg Altwegg (Grüne) wollen antreten.

Christa Meier macht Michael Künzle das Präsidium streitig. Die langjährige Gemeinderätin, die im Februar bei der Stadtratsersatzwahl noch Jürg Altwegg den Vortritt liess. Der Vorteil bei dieser Taktik: Meier kann den Schwung für den Präsidiumswahlkampf nutzen, um einen Sitz im Stadtrat zu ergattern. So wollen SP und Grüne eine linke Mehrheit im siebenköpfigen Stadtrat zurückerobern.

Sofern die Mitglieder von SP und Grünen dem Antrag der Geschäftsleitungen folgen, kommt es im kommenden März zu einem Dreikampf um das Stadtpräsidium in Winterthur. Zwischen dem amtierenden Stadtpräsidenten Michael Künzle (CVP), der Grünliberalen Annetta Steiner - und eben Christa Meier.