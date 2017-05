Simon Hofmann, der offizielle FDP-Kandidat, wird neuer Statthalter von Dietikon. Adrian Leimgrübler, der nach seiner Entlassung wieder Statthalter werden wollte, verpasst die Wahl deutlich.

Im ersten Wahlgang im Februar erzielte Adrian Leimgrübler noch das beste Resultat. Der zweite Wahlgang zeigt nun ein anderes Bild:

Wahlresultat Statthalterwahl Dietikon 2. Wahlgang Kandidat

Stimmen

Simon Hofmann

8'862 Adrian Leimgrübler

5'808

Simon Hofmann freut sich über seine Wahl, die er in dieser Deutlichkeit nicht erwartet hat: «Es war ein facettenreicher Wahlkampf. Ich konzentrierte mich darauf, einen Neuanfang zu bieten, ich denke, das hat am Schluss verfangen.»

Adrian Leimgrübler galt als umstritten, seine Amtsführung warf verschiedentlich Fragen auf. Im Vorfeld der Wahl überstürzten sich die Ereignisse.

«Macht und Geld haben obsiegt», bilanziert Leimgrübler nach der Wahlniederlage. Er sei im Wahlkampf verleumdet worden. «Ich werde deshalb Strafanzeige einreichen, unter anderem gegen den Präsidenten der Statthalterkonferenz.

Wädenswil, Hütten und Schönenberg können fusionieren

Die Stadt Wädenswil und die Gemeinden Hütten und Schönenberg können fusionieren. Dem entsprechenden Fusionsvertrag haben alle drei Gemeinden zugestimmt. Am deutlichsten war das Ergebnis in Hütten. 80 Prozent sagen Ja zum Zusammenschluss. Die Stimmberechtigten in Wädenswil nehmen den Fusionsvertrag mit 69 Prozent an. Am knappsten ist das Ja in Schönenberg. Der Ja-Anteil liegt bei 55 Prozent. Das ist aber wenig überraschend, denn in Schönenberg war die Fusion sehr umstritten. Dies zeigt auch die hohe Stimmbeteiligung von über 80 Prozent.