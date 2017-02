Der Zürcher SP-Präsident Daniel Frei hat überraschend seinen Rücktritt bekanntgegeben. Grund: Er hat genug von den innerparteilichen Spannungen, genug von den Grabenkämpfen der Parteiströmungen. Droht der SP die Spaltung?

Er setzt mit seinem Rücktritt ein Zeichen. Daniel Frei hat genug von den Unstimmigkeiten innerhalb der Zürcher SP und will nicht mehr vermitteln. «Ich konnte mein Amt nicht mehr so ausüben, wie ich mir das eigentlich vorstelle.» Er tritt nach viereinhalb Jahren an der Spitze der Partei ab.

Eine Partei vor der Zerreissprobe?

Überraschend komme der Rücktritt für ihn nicht, sagt Ruedi Lais. Er hat in 40 Jahren Parteimitgliedschaft schon machen SP-Parteipräsidenten kommen und gehen sehen. Er sagt: «Ein Parteipräsident ist die ganze Zeit am Handy und löst Konflikte. Es ist ein Knochenjob und dass die Kraft dafür nicht ewig reicht, ist absolut verständlich.»

Streit gehöre bei der SP dazu. Die Partie habe seit eh und je eine breite Basis - mit Parteigenossen ganz links und Mitgliedern, die sich eher Richtung Mitte orientieren. SP-Fraktionschef Markus Späth kritisiert: «Der linke Flügel akzeptiert derzeit weniger, dass man tolerant umgehen muss mit jenen, die nicht so denken wie sie.» Er spielt dabei an auf den Streit zwischen dem linken Flügel der SP und Regierungsrat Mario Fehr.

Auf den Mann gespielt

Späth hofft nun, dass sowohl Fehr wie auch die linken Kritiker des eigenen Regierungsrats aufeinander zugehen, gegenseitiges Verständnis aufbringen. Den unterschiedliche Auffassungen habe es in der SP schon immer gegeben. Der ehemalige Zürcher SP-Präsident und Nationalrat Martin Näf betont: Nicht die Position, der Stil sei derzeit das Problem: «Wir gewinnen nicht, wenn wir auf Personen schiessen. Wir müssen über Inhalte streiten.»

Droht der SP also die Spaltung? Nein, sagen die langjährigen SP-Politiker. Die Partei sei nur gemeinsam stark. Das Amt des Parteipräsidenten sei anspruchsvoll und darum brauche es auch in Zukunft eine Führungsperson, wie sie Daniel Frei war. Ein Präsident, der vermittelt, Zeit mitbringt und sich selbst und seine Haltung in den Hintergrund stellt.