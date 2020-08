Angesichts steigender Fallzahlen von Neuinfektionen fordert Zürichs Stadtpräsidentin Corine Mauch eine Ausweitung der Maskenpflicht beispielsweise in öffentlichen Gebäuden oder in Läden.

«Wir müssen agieren, bevor uns die Kontrolle entgleitet», sagte Mauch der «NZZ am Sonntag». Je länger man bei steigenden Fallzahlen warte, desto schwieriger werde es. Ohne weitere Massnahmen könnten die Dinge innert Tagen aus dem Ruder laufen.

Niemand habe ein Interesse daran, dass Zürich zum Risikogebiet erklärt werde. Und niemand wolle, dass immer mehr Menschen in Quarantäne müssten. Das würde auch den Unternehmen massiv schaden, erklärte Mauch.

Die Maske schütze nicht total. Aber sie schütze überall. Andere Kantone wie Genf oder Basel setzten bereits darauf. Die Pandemie sei nicht vorbei. «Wir müssen wachsam und vorsichtig bleiben. Insofern hat die Maske auch eine symbolische Bedeutung. Sie macht die Präsenz des Virus sichtbar», sagte Mauch.

Kanton kündigt Medienkonferenz an

Seit dem Ende der ausserordentlichen Lage liegt der Ball für Corona-Massnahmen bei den Kantonen. Sie habe die Bedenken der Stadtregierung dem Kanton Zürich mitgeteilt, so Mauch.

Der Zürcher Regierungsrat hat nun für heute Nachmittag eine Medienkonferenz angekündigt zum Thema: «Weiteres Vorgehen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie». Erwartet wird ein Entscheid betreffend der Maskenpflicht im öffentlichen Raum und den Läden im Kanton Zürich. Noch gilt diese nicht wie in den Kantonen Genf und Basel.

Winterthur würde Maskenpflicht begrüssen

Corine Mauch argumentiert als Präsidentin der grössten Stadt der Schweiz. Jeden Tag pendeln gegen 250'000 Menschen zum Arbeiten nach Zürich. In der Stadt ist es in den S-Bahnen und den Trams eng und man kommt sich auch beim Einkaufen nahe. Und in der Stadt gehen die Leute in den Ausgang.

Der Regierungsrat hat aber auch all die anderen Zürcher Gemeinden im Blick und die Coronasituation präsentiert sich in den Gemeinden auf dem Land anders als in der Stadt. Auf dem Land würde wohl eine ausgeweitete Maskenpflicht in Läden und öffentlichen Gebäuden kaum verstanden und akzeptiert werden.

Es gehe nun darum einen zweiten Lockdown zu vermeiden und wenn die Maskenpflicht in Läden dabei helfe, dann solle man sie einführen, sagte der Winterhurer Stadtpräsident, Michael Künzle dem Regionaljournal.