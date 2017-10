Für das Restaurant «Rigiblick» in der Stadt Zürich hat die 43-Jährige einen Michelin-Stern geholt.

Sie war bereits in der Ostschweiz eine der renommiertesten Köchinnen der Schweiz: Vreni Giger. Zwanzig Jahre lang führte sie den «Jägerhof» in St. Gallen. Vor knapp einem Jahr kam sie nach Zürich und übernahm das Restaurant «Rigiblick».

Nun hat als eine von drei Aufsteigerinnen bereits einen Michelin-Stern geholt. Somit haben 15 Restaurants im Kanton Zürich die begehrte Auszeichnung eines Michelin-Sterns bekommen. Sie habe nicht damit gerechnet, dass es schon so schnell einen Stern geben würde, sagte Giger gegenüber dem Regionaljournal Zürich Schaffhausen.

« Wir hatten das nicht auf dem Plan, dass wir schon im ersten Jahr einen Stern holen. » Vreni Giger

Sterne-Köchin in Zürich

«Grundsätzlich kochen wir für die Gäste, nicht für die Sterne», so Giger weiter. Giger ist bekannt für ihre Landküche, die auf regionale Produkte setzt. Es sei gar nicht so einfach, diese Produkte in der Stadt Zürich zu bekommen, so Giger. Hier wolle sie besser werden.