Nach einer illegalen Party errichten rund 200 Chaoten Barrikaden und greifen die Polizei mit Wurfgegenständen an.

Rund 200 Chaoten haben in einem Wohnquartier in Schwamendingen gewütet.

Sie haben Barrikaden angezündet und die Polizei mit Steinen und anderen Gegenständen beworfen.

Eine Person konnte festgenommen werden.

Durch den Zürcher Stadtteil Schwamendingen zieht sich eine Spur der Verwüstung. Zahlreiche Container und laubedeckte Böschungen wurden angezündet. Das Ende einer Strassenschlacht im Wohnquartier.

Feuerwehr und Polizei wurden angegriffen

Zugespitzt hatte sich die Situation in der Nacht auf Sonntag. Die Polizei wurde von Anwohnern auf eine illegale Party am Tulpenweg aufmerksam gemacht. Als eine Patrouille der Stadtpolizei dort eintraf, wurde sie mit Steinen beworfen. Auf dem Gelände einer leerstehenden Liegenschaft hatten sich rund 200 Menschen versammelt. Diese errichteten in der Folge Barrikaden, welche sie anzündeten.

Auch Schutz und Rettung Zürich rückte aus - und auch diese Einsatzkräfte wurden massiv mit Steinen und anderen Wurfgegenständen angegriffen. Die Polizei musste zum Schutz der Löschkräfte Gummischrott und Reizgas einsetzen. Eine Person konnte verhaftet werden. Viele Chaoten flüchteten und zündeten in der Folge weitere Container und Böschungen an.