In der Sennerei Bachtel in der Zürcher Oberländer Gemeinde Hinwil herrschte am Dienstag Hochbetrieb. Erwartet wurden nämlich mehrere Unternehmerinnen und Unternehmer aus Albanien.

Gleich drei Tage war die Reisegruppe im Kanton Zürich unterwegs und besuchte verschiedene Firmen. Im Hinwiler Sennereibetrieb wollten die Gäste lernen, wie sie Menschen mit Behinderung in ihr Unternehmen integrieren können.

Sennerei-Leiter Vital Brodbeck erklärte, dass kleine Käsereien in der Schweiz einen schweren Stand hätten. Er habe aus der Not aber eine Tugend gemacht und zusammen mit einer Institution ein Projekt lanciert. «In einer Wohnung der Käserei lebe ich mit meiner Familie. Und in der anderen Wohnung leben Menschen mit einer Behinderung. Diese werden in unseren Betrieb integriert.»

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen in der Sennerei Joghurt, Quark, Butter und Käse us Demeter-Milch her – also aus Milch, die nach strengen biodynamischen Richtlinien hergestellt wird. Der Rundgang endete dann in der so genannten Goldgrube. An diesem Ort lagert der Käse der Sennerei.

Mit nach Hause nahmen die Gäste aus Albanien neben wertvollen Ratschlägen, wie Menschen mit Behinderung in einem Betrieb beschäftigt werden können, auch Käse aus der Sennerei Bachtel. Ob und wie die Unternehmer das neu erworbene Wissen in ihrer Heimat anwenden, hören Sie in der Reportage von Mirjam Fuchs.