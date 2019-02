Biobauer Müller ist ein Tüftler. Sieben Jahre lang hat er mit Ingwerknollen experimentiert. Im letzten Jahr konnte er zum ersten Mal 10 Tonnen ernten. Die eine Hälfte landete frisch bei diversen Anbietern, die andere wurde zu Saft verarbeitet. Wobei einfach «Saft», nicht korrekt ist. Denn auch hier ist Stephan Müller ein Tüftler. Darum stehen in seinem Hofladen ganz verschiedene Mischungen: Ingwer mit Aronia Beeren, Ingwer mit Minze,oder Ingwer mit Kurkuma.

Legende: Ingwer züchten ist nichts für Eilige. Stephan Müller musste sieben Jahre tüfteln bis zur ersten grossen Ernte. zvg

Wie er auf die Knolle kam

Stephan Müller hat die Wunderknolle in Amerika entdeckt. Auf einem Markt in Portland sah er zum ersten Mal frischen Ingwer, davon schwärmt er heute noch. Zart weiss, mit rosa und lachsfarbenen Tupfern seien die Knollen gewesen, grün und saftig die Stiele. Doch der Anbau zuhause war am Anfang nicht so einfach. Ingwer mag es warm und feucht, im Zürcher Unterland ist es aber häufig kühl und nass. Darum gedeihen die Knollen nur im Treibhaus. Dort experimentiert Stephan Müller übrigens bereits mit dem nächsten «Super Food», mit Kurkuma.