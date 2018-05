Zwei Mottos bestimmen den diesjährigen 1. Mai in Zürich:

«Freiheit» heisst es beim 1. Mai Komitee, damit soll weltweit Solidarität mit politischen Gefangenen ausgedrückt werden.

«Lohngleichheit.Punkt.Schluss» lautet hingegen das Motto des Gewerkschaftsbundes.

In Zürich waren mehrere Tausend Menschen unterwegs. Deutlich weniger als im Vorjahr, also wohl die Wahl Donald Trumps die Leute zusätzlich auf die Strasse brachte.

Hauptrednerin in Zürich

Als Gastrednerin spricht unter anderem die baskische Aktivistin Nekane Txapartegi. Keine unumstrittene Persönlichkeit. Ihre Rolle in der baskischen Terrororganisation ist nicht geklärt. In Spanien soll sie brutal gefoltert worden sein, danach tauchte sie in der Schweiz unter und kam in Auslieferungshaft. «Eine schlimme Zeit», sagt Nekane gegenüber dem «Regionaljournal». Erst vor ein paar Monaten kam sie frei, ihre Strafe sei verjährt, befand ein Spanisches Gericht.

Legende: Den letzten 1. Mai verbrachte Nekane Txapartegi in Zürich im Gefängnis. Zu Unrecht, sagt sie. SRF

Vor knapp 20 Jahren wurde Nekane Txapartegi in Spanien verhaftet. Der Vorwurf: Sie habe in der Terrororganisation ETA mitgemacht. Nekane sagt hingegen, sie sei als Frau bestraft und gefoltert worden, weil sie sich gegen die patriarchale Ordnung aufgelehnt habe. Auf die Frage, ob sie politische Gewalt verurteile, gibt sie keine klare Antwort.

Seit kurzem hat sie eine Aufenthaltsbewilligung und kann vorläufig in Zürich bleiben. Zum Thema Freiheit habe sie viel zu sagen, meint Luca Maggi vom 1. Mai Komitee. Dass Nekane Txapartegi mit der ETA in Verbindung gebracht wurde war im Komitee kein Thema. Ihre Freilassung spreche für ihre Unschuld, sagt Maggi dazu.

Legende: Die beiden Kindergärtnerinnen Elisabeht Leuzinger und Doris Klingler kämpfen für gerechte Löhne. SRF

Schaffhausen: Frauen geben den Ton an

Deutlich kleiner als in Zürich fällt der Umzug in Schaffhausen aus: Rund 400 Menschen demonstrierten in der Innenstadt für gerechte Löhne. Dass vom Thema Lohngleichheit mehrheitlich Frauen betroffen sind, ist auf dem Rednerpult am Fronwagenplatz sichtbar: Es ist durchwegs von weiblichen Rednerinnen besetzt.