Marco Fazzone ist derzeit Geschäftsführer der MCH Group Ltd. mit Sitz in Basel und in dieser Funktion für die strategische Führung und die Geschäftsleitung des Konzerns verantwortlich. Früher war er Personal- und Finanzdirektor sowie Mitglied des Exekutivkomitees der ART BASEL oder Direktor des Schweizerischen Nationalmuseums.

Marco Fazzone hat an der Hochschule für Wirtschaft in Zürich studiert und 2012 einen Executive Master in Business Administration erworben. Er spricht Deutsch, Italienisch, Englisch und Französisch. Er wurde 1972 geboren und ist schweizerisch-italienischer Doppelbürger.