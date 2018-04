Der Seeuferweg am Zürichsee ist umstritten und beschäftigt die Politik und auch die Gerichte seit Jahren. Im Jahr 2010 wurde die Initiative «Zürichsee für alli» lanciert, welche einen durchgehenden Weg forderte. Diese Initiative wurde dann zugunsten eines Gegenvorschlags zurückgezogen, mit dem im Gesetz verankert wurde, dass der Kanton jährlich mindestens 6 Millionen Franken für den Bau von Uferwegen entlang der Zürcher Seen und Flüsse bereitstellt. Schon damals brachte die bürgerliche Mehrheit des Kantonsrats einen Passus im Gesetz ein, wonach Enteignungen gegen den Willen von Grundstückbesitzern ausgeschlossen seien. Diese Einschränkung hob das Bundesgericht in der Folge auf. Deshalb hat der Kantonsrat am Montag nun eine Regelung unterstützt, die Enteignungen nur in Ausnahmefällen zulässt.