Legende: Video Reisecar prallte in eine Mauer abspielen. Laufzeit 00:47 Minuten.

Bei einem schweren Verkehrsunfall eines Reisecars auf der Autobahn A3 bei Zürich ist am Sonntagmorgen eine Person ums Leben gekommen.

Mehrere Personen sind verletzt worden, drei davon schwer.

Die Sihlhochstrasse zwischen Brunau und Wiedikon ist in beiden Richtungen gesperrt.

Der Unfall ereignete sich laut Angaben der Zürcher Kantonspolizei kurz vor 4.15 Uhr auf der Anfahrt in die Stadt am Ende des Autobahnzubringers A3W – der auch Sihlhochstrasse genannt wird.

Der Car, der einem Subunternehmen des Fernreiseanbieters Flixbus gehört, sei von Genua nach Düsseldorf unterwegs gewesen, als er ins Schleudern geriet und in eine Mauer am Ende der Autobahn prallte. Drei Insassen wurden bei dem Unfall schwer verletzt, 41 weitere leicht- bis mittelschwer. Sie wurden mit Rettungswagen in umliegende Spitäler gebracht.

Wegen des Unfalls ist die Autobahn zwischen Brunau und Wiedikon in beiden Richtungen gesperrt. Sie bleibt laut Polizei bis auf Weiteres unbefahrbar. Die Polizei rät, die Unfallstelle grossräumig zu umfahren.

A3 grossräumig umfahren Schwerer Verkehrsunfall mit Reisecar auf der A3W/Sihlhochstrasse Richtung Zürich. Diverese Verletzte. Autobahn ist in beiden Richtungen gesperrt. Bitte Unfallstelle grossräumig umfahren.

Wie genau es zum Selbstunfall kam, wird noch abgeklärt. Am frühen Morgen herrschte in mehreren Gebieten der Schweiz Schneefall. Meteorologen hatten vor Glatteis gewarnt.