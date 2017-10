Vegan einkaufen in Zürich

Sie hat einen der ersten veganen Läden in Zürich eröffnet: Eva Kelemen. Im Interview mit «Hallo SRF» Reporterin Corinne Päper schwärmt sie von Milchersatzprodukten und erklärt, warum es ihren Laden immer noch braucht.

Zusatzinhalt überspringen Unsere «Hallo SRF!» Kollegen Corinne Päper und Julian Saxer - unsere beiden temporären Mitarbeitenden gestalten diese Woche das «Regionaljournal Zürich Schaffhausen» mit. Als «rasende Reporter» sind sie unterwegs und liefern uns gehaltvolle Interviews mit spannenden Gästen.

Eva Kelemen ist eine vegane Pionierin. Sie hat einen der ersten veganen Läden in Zürich eröffnet, heute hat sie schon drei. Unsere «Hallo SRF» Reporterin Corinne Päper hat Eva Kelemen in ihrem Laden in Wollishofen getroffen.

SRF: Was haben Sie gegen Tierprodukte?

Eva Kelemen: Ich habe ganz viel gegen Tierprodukte. Ich möchte so wenig Leid verursachen wie möglich und mit tierischen Produkten, egal ob Fleisch, Milch oder Eier verursacht man Leid. Davon will ich kein Teil sein.

Was kann man in ihrem Laden kaufen?

Alles was pflanzenbasiert ist. Wir haben keine tierischen Produkte. Wir haben pflanzliche Drinks und Käsealternativen, aber auch pflanzliche Wurstalternativen für die Umsteiger, die das noch brauchen. Viele Leute wünschen sich Alternativen, um sich den Umstieg zu erleichtern.

Auch die grossen Detailhändler bieten mittlerweile viele vegane Produkte an. Was unterscheidet ihren Laden von den Grossverteilern?

Wir bieten ganz viel Beratung an. Wenn sich jemand einfach mal interessiert für die vegane Lebensweise und einfach mal ausprobieren will, dann kann er zu uns in den Laden kommen und sich beraten lassen. Wir zeigen zum Beispiel, wie man Butter auf dem Brot ersetzen kann und erklären, welches die beliebtesten Produkte sind für Einsteiger.

Was wäre denn so ein Einsteigerprodukt?

Ich finde zum Beispiel Hafermilch sehr fein, das würde ich Einsteigern sicher empfehlen. Oder Sojamilch mit Vanille, das ist mein absoluter Favorit. Jeder Kaffee ist mega fein damit.