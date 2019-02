Mit viel Herzblut betreiben verschiedene Vereine im Kanton Zürich im Winter Eisfelder für die Bevölkerung. Rundum zufrieden mit der Saison sind nur die Betreiber der Schloss-Eisbahn in Grüningen.

Legende: Audio Von Super bis OK: Die Bilanz der Zürcher Freiluft-Eisfelder abspielen. Laufzeit 01:49 Minuten.

Von Super bis OK: Die Bilanz der Zürcher Freiluft-Eisfelder

Der trübe Januar hat den Betreibern der temporären Eisfelder im Kanton Zürich einen Strich durch die Rechnung gemacht. «Ausgerechnet an den Wochenenden war das Wetter jeweils schlecht», stellt Peter Lehmann fest. Das drücke natürlich auf die Eintrittszahlen und die Schlittschuhvermietung. Trotzdem zeigt sich der Präsident des Organisations-Komitees von «Uster on Ice» mit der Saison zufrieden.

Zahlen im OK-Bereich

Auch Christiane Lanz, die Präsidentin des Vereins Eispark Uetikon klagt über das Wetter. Es sei keine extrem erfolgreiche Saison gewesen. Trotzdem seien die Umsätze OK. Der Eispark Uetikon ist noch eine Woche geöffnet. Und der Verein wird auch im nächsten Winter für Eisvergnügen in Uetikon sorgen.

Rundum zufrieden mit der Saison zeigt sich Martina Gradmann, die Initiantin der Schloss-Eisbahn in Grüningen: «Wir bekommen viel Lob für das Ambiente.» Auch die Besucherzahlen stimmen für den Verein, der die Eisbahn betreibt. Am Wochenende ist aber auch in Grüningen Saison-Schluss.