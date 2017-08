«Bei Stau Pannenstreifen benützen»! Obwohl die Tafel auf der A53 funktioniert, fährt das Astra eine andere Strategie.

Wer auf dem Pannenstreifen fährt, ohne tatsächlich eine Panne zu haben, erhält eigentlich eine Busse. Nicht so bei der Autobahnausfahrt Uster-Nord: «Bei Stau Pannenstreifen zum Ausfahren benützen», steht dort seit letztem Oktober auf einer Hinweistafel.

Seither gebe es viel weniger Stau, sagt Carmen Surber, Mediensprecherin der Kantonspolizei Zürich. Nur am Anfang sei es noch zu Problemen gekommen: «Anfangs bremsten viele Autofahrer stark ab und drängten dann im letzten Moment noch auf den Pannenstreifen.» Die Polizei habe dieses Problem mittlerweile aber mit Zusatzmassnahmen und vermehrten Kontrollen entschärft.

Lösung Uster funktioniert nicht überall

Obwohl das Tafel-System auf der Autobahn bei Uster funktioniert, für andere neuralgische Punkte kommt es nicht in Frage. Das Bundesamt für Strassen (Astra) ist für alle Autobahnen zuständig. «Wir verfolgen eine andere Strategie als die Kantonspolizei Zürich», sagt Astra-Sprecherin Jessica Wullschleger. Das Astra wolle nicht die Symptome bekämpfen, sondern die Wurzel des Problems behandeln.

« Wir möchten keine Symptombekämpfung sondern eine Wurzelbehandlung vornehmen. » Jessica Wullschleger

Mediensprecherin Astra

Es gebe eindeutig bessere Lösungen als diejenige in Uster, so Wullschleger. Die Strategie des Astra: bei den Autobahn-Anschlüssen etwas ändern. In Lachen (SZ) beispielsweise sei der Stauraum ausserhalb der Autobahn mit verschiedenen Massnahmen beinahe verdoppelt worden. Auf der Autobahn selbst gebe es nun viel weniger Stau.

Das Astra filmt alle Autobahnanschlüsse von Nationalstrassen im Kanton Zürich. Anhand der Aufnahmen entscheidet es dann, wo, was, gegen den Stau unternommen wird. Als nächstes werden die Anschlüsse Thalwil und Wädenswil genauer geprüft.