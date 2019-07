Die Stadt Winterthur wird auch künftig von einer rot-grünen Mehrheit regiert. Bei der heutigen Ersatzwahl konnte die SP ihren Sitz im Stadtrat verteidigen.

Kaspar Bopp (SP) kam auf nicht ganz 10'000 Stimmen – Annetta Steiner (GLP) auf rund 7300. Dies bei einer aussergewöhnlich tiefen Stimmbeteiligung von rund 28 Prozent.

Das Resultat ist deutlicher als erwartet. Nur in einem der sieben Wahlkreise, in Winterthur Seen, machte Kaspar Bopp nicht das bessere Resultat.

Rot-grüne Mehrheit bleibt

Kaspar Bopp ist 40-jährig, Vater von drei Kindern und arbeitet als Projektleiter in einem Grossunternehmen. Der Sozialdemokrat sass von 2013 bis 2016 im Gemeinderat, bis er aus familiären Gründen zurück trat.

Er ersetzt Yvonne Beutler (SP) im Stadtrat. Die Finanzvorsteherin hatte im Frühling überraschend ihren Rücktritt bekannt gegeben.

Mit der Wahl von Kaspar Bopp hat die SP in Winterthur weiterhin drei Sitze, die Grünen einen. Auf bürgerlicher Seite hat die FDP zwei, und die CVP einen Sitz in der Stadtregierung.