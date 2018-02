Beat Husi studierte an der Universität Zürich Rechtswissenschaften, 1976 schloss er ab. Im Anschluss arbeitete er als Assistent am Rechtswisschenschaftlichen Seminar der Universität Zürich, war als Sekretär am Bezirksgericht Horgen und am Zürcher Obergericht tätig. Im Jahr 1985 erwarb er das Rechtsanwaltspatent. Zwischen 1987 und 1995 arbeitete er im Gesundheits- und Wirtschaftsamt der Stadt Zürich. 1995 trat Beat Husi die Nachfolge von Hans Roggwiller als Staatsschreiber des Kantons Zürich an, nun hat er den Posten an Kathrin Arioli abgegeben.