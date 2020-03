Natalie Ricklis politische Karriere begann bei der Jungen SVP, wo sie unter anderem Geschäftsführerin und Präsidentin war. Von 2002 bis 2007 sass sie im Grossen Gemeinderat von Winterthur, von Mai 2007 bis November 2007 im Zürcher Kantonsrat. Bei den Parlamentswahlen 2007 wurde sie in den Nationalrat gewählt. Zusammen mit dem bisherigen Regierungsrat Ernst Stocker wurde sie für die Zürcher Regierungsratswahl 2019 nominiert. Im März 2019 wurde sie in den Zürcher Regierungsrat gewählt und übernahm die Gesundheitsdirektion. Natalie Rickli wuchs in Riet bei Neftenbach auf, heute lebt die 43-Jährige in Winterthur.