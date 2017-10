Mehr Steuereinnahmen – das ist das Ziel der Winterthurer Regierung. Teurer Wohnraum soll Reiche anziehen.

Der Winterthurer Stadtrat sieht Handlungsbedarf beim Wohnungsangebot. Er findet, es gäbe zu wenig teurere Wohnungen. Er will diese deshalb aktiv fördern. Wohlhabende Menschen und gute Steuerzahler sollen so nach Winterthur gelockt werden. Der Stadtrat von Winterthur prüft auch eigene Grundstücke für den Bau von teuren Wohnungen, heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

Gleichzeitig versichert der Stadtrat, dass der aktuelle Anteil an günstigen Wohnraum erhalten bleibt und in Winterthur lebenden Personen zu Verfügung stehen soll, die darauf angewiesen sind. Der Anteil neuer Wohnungen im mittleren Preissegment liegt derzeit bei 70 Prozent.