Im April stand das Leben beinahe still

April 2020

Der unsichtbare Virus hat das Leben in der Region weitgehend zum Stillstand gebracht. Oder zumindest stark verlangsamt. Der Radius der Menschen war eng begrenzt auf die eigenen vier Wände. Und langsam zeigte sich im April auch, wie stark die Wirtschaft unter der Pandemie leidet. Doch gegen Ende Monat erschien ein Licht am Ende des Tunnels: Die ersten Lockerungen traten in Kraft, die Coiffeursalons und Gartencenter konnten wieder Kundinnen und Kunden empfangen. Wir hören zurück auf diesen denkwürdigen April.

MARGRITH MEIER

März 2020

Was diesen Monat passiert ist, hätte sich noch vor wenigen Wochen kaum jemand vorstellen können. Das Coronavirus und die Krise sind definitiv auch bei uns angekommen. Die Ereignisse haben sich täglich, ja fast stündlich überschlagen: abgesagte Veranstaltungen, geschlossene Läden und Restaurants und leere Schulzimmer. Ein Monat, der bestimmt in die Geschichtsbücher eingehen wird. Wir blicken jetzt schon zurück auf die letzten 31 Tage.

HANS-PETER KÜNZI

Februar 2020

Ein Wintermonat, der keiner war – mit Temperaturen wie im Frühling und Stürmen wie im Herbst. Für die Skiliftbetreiber im Zürcher Oberland und die Förstern im Schaffhauser Wald war der Februar keine erfreulicher Monat. Weggefegt – von den Stimmberechtigten – wurde auch das Milliardenprojekt «Rosengartentunnel». Und der Februar ist auch der Monat, in dem das Coronavirus erstmals im Kanton Zürich auftauchte.

FANNY KERSTEIN

Januar 2020

Auf dem Flughafen Zürich beobachten hunderte Schaulustige, wie der amerikanische Präsident Donald Trump mit seiner Air Force One landet. Die UNO bemängelt ein Zürcher Bauprojekt. Und die Stadtzürcher Verkehrsbetriebe müssen ein Tram umlackieren, weil es für das Stadionprojekt «Ensemble» auf dem Hardturmareal geworben hatte.

MICHAEL GANZ