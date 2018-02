Bei der Beratung des Wassergesetzes im Zürcher Kantonsrat hat sich die bürgerliche Mehrheit in zwei Punkten durchgesetzt.

Erstens sollen Gebäude nur Jahrhunderthochwassern standhalten und nicht vor noch grösseren Naturkatastrophen geschützt werden.

Zweitens soll es keinen durch Wasserzinsen gespiesenen Fonds zur Renaturierung kanalisierter Gewässer geben.

Legende: Beispiel einer erfolgreichen Flussrenaturierung: Limmat beim Zürcher Werdhölzli Keystone

Beim Hochwasserschutz will eine Mehrheit des Zürcher Kantonsrats nur das Minimum vorschreiben. So haben die Bürgerlichen durchgesetzt, dass Gebäude im Kanton Zürich nur einem Jahrhunderthochwasser standhalten sollen. Baudirektor Markus Kägi (SVP) warnte vergeblich davor, dass man sich dabei auf Werte abstütze, die längst nicht mehr aktuell seien. Ratsam sei es, Bauobjekte für ein alle 300 Jahre stattfindendes, also deutlich verheerenderes Hochwasser auszurüsten.

Gegen den eigenen Regierungsrat

Gleicher Meinung wie Kägi war die linke Ratsseite. Was heute noch alle 300 Jahre stattfinde, gebe es bald alle 100 Jahre, sagte Kantonsrat Thomas Forrer (Grüne). Zusammen mit den übrigen Bürgerlichen wollte auch Kägis eigene Partei SVP die Warnungen des Baudirektors jedoch nicht hören. Die Bürgerlichen befürchteten eine «weitere sinnlose Verteuerung der Bautätigkeit» und plädierten für ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis beim Hochwasserschutz. Mit 90 zu 75 Stimmen setzten sie sich schliesslich durch.

Erfolgreich waren die Bürgerlichen auch beim Thema Renaturierungsfonds. Die Ratslinke wollte 50 Prozent der Wasserzinsen in einen Fonds fliessen lassen, um damit verbaute Gewässer zu renaturieren. Der Plan wurde mit 95 zu 73 Stimmen abgelehnt. Die SP hat nun bereits angekündigt, eine Volksinitiative für einen Renaturierungsfonds lancieren zu wollen.