Punkt 10:30 Uhr setzte sich der Demonstrationszug am Helvetiaplatz in Zürich in Bewegung. Dort hatten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer seit 10 Uhr für die Kundgebung besammelt. Mehre tausend Menschen trotzen dem kalten und trüben Wetter und gehen für ihre Anliegen auf die Strasse.

Angeführt wird der Zug vom Gewerkschaftsbund des Kantons Zürich GBKZ. Unter dem Motto «Gesundheit vor Profit» machen die Gewerkschaften Stimmung gegen die geplante Umwandlung des Kantonsspitals Winterthur und der Integrierten Psychiatrie Winterthur in eine Aktiengesellschaft. Die Zürcher Stimmberechtigten stimmen am 21. Mai über diese Vorlage ab.

Das 1. Mai-Komitee ruft auf Transparenten zum Kampf gegen den Faschismus auf. Die Kundgebung führt via Gessnerbrücke, Bahnhofstrasse und Limmatquai zum Sechseläutenplatz, wo die Schlusskundgebung stattfinden.

Begleitet wird der Demonstrationszug in Zürich von einem Grossaufgebot der Stadt- und der Kantonspolizei. Bis jetzt gab es für die Sicherheitskräfte aber keinen Grund, um einzugreifen.

Wir wünschen euch einen schönen 1. Mai! Heute leisten wir unseren Einsatz zu eurer Sicherheit gemeinsam mit der @KapoZuerich #1MaiZH ^wi — Stadtpolizei Zürich (@StadtpolizeiZH) May 1, 2017

Auch in Winterthur und Schaffhausen haben sich Menschen versammelt, um den Tag der Arbeit gemeinsam zu begehen. In Schaffhausen nahmen etwa 600 Menschen an der Kundgebung teil. Dort dominierten die traditionellen Themen der Linken, wie faire Löhne, die Gleichstellung der Geschlechter und sichere Renten.